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June 11 2025 - 21:52

الرئيس عون: الدولة اللبنانية اتخذت قرارها بالوقوف بوجه الفساد والهدر

منذ 1 ساعة 11 June، 2025
الرئيس جوزاف عون
لبنان

أعلن رئيسُ الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون ان “الدولةَ اتخذت قرارَها بإجراءِ الإصلاحاتِ اللازمة والوقوفِ في وجهِ الفسادِ والهدر وانها عازمةٌ على تطبيقِ القوانينِ في هذا المجال بدعمٍ من السلطةِ القضائيةِ التي بدأت الخطواتُ لتعزيزِها وقيامِها بدورها كاملا”.

وقال الرئيس عون خلالَ استقبالِه وفداً من جمعيةِ تجارِ بيروت الاربعاء إنه “يدركُ تماماً الصعوباتِ التي تَعترضُ اللبنانيين”، واعتبر ان “إصلاحَ الأمورِ يتطلبُ بعضَ الوقت وانَ القطارَ وُضعَ على السكةِ الصحيحة.

وأمنيا، أشار عون الى أن “الجيشَ اللبنانيَ يعملُ على بسطِ سلطتِه على كاملِ الأراضي اللبنانية على الرغمِ من الإمكاناتِ المتواضعةِ التي يملكُها”، لافتاً من جهةٍ اخرى الى ان “التحضيراتِ جاريةٌ لمؤتمرِ إعادةِ اعمارِ لبنان والتنسيقِ في هذا المجال مع صندوقِ النقد الدولي”.

المصدر: قناة المنار

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