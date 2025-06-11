قصف جوي “إسرائيلي” في محيط دوار الشرفا شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 12:40

قصف جوي “إسرائيلي” في محيط دوار الشرفا شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة

منذ 32 mins 11 June، 2025
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