وزير العمل محمد حيدر من السراي الحكومي: تم الاتفاق على البدء بتطبيق قانون السير – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 11:08

وزير العمل محمد حيدر من السراي الحكومي: تم الاتفاق على البدء بتطبيق قانون السير

منذ 14 mins 11 June، 2025
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