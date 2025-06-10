حماس: استهداف من يسعف الضحايا يمثل مستوى غير مسبوق من الوحشية والإجرام – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2025 - 12:04

حماس: استهداف من يسعف الضحايا يمثل مستوى غير مسبوق من الوحشية والإجرام

منذ 10 mins 10 June، 2025
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