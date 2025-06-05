الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2025 - 14:42

الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي

منذ 7 mins 5 June، 2025
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