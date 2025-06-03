اعلام العدو: رصد اطلاق صاروخين من اليمن باتجاه “اسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2025 - 22:32

اعلام العدو: رصد اطلاق صاروخين من اليمن باتجاه “اسرائيل”

منذ 36 mins 3 June، 2025
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