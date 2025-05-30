قصف مدفعي على بلدة القرارة شمالي مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2025 - 02:40

قصف مدفعي على بلدة القرارة شمالي مدينة خانيونس

منذ 1 ساعة 30 May، 2025
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