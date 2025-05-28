ترامب: يتعين على الأطراف أن توافق على وثيقة ويتكوف – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2025 - 19:54

ترامب: يتعين على الأطراف أن توافق على وثيقة ويتكوف

منذ 14 mins 28 May، 2025
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