وسائل إعلام سورية: أصوات انفجارات سمعت في مدينة اللاذقية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2025 - 00:40

وسائل إعلام سورية: أصوات انفجارات سمعت في مدينة اللاذقية

منذ 12 mins 24 May، 2025
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