العميد سريع: كل هذا الخذلان والعجز سيشجع العدو على التمادي على كل الشعوب وكل البلدان أما اليمن العزيز بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد فمستمرون بعون الله بالتوكل عليه في دعمهم وتحركهم وإسنادهم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2025 - 08:58

العميد سريع: كل هذا الخذلان والعجز سيشجع العدو على التمادي على كل الشعوب وكل البلدان أما اليمن العزيز بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد فمستمرون بعون الله بالتوكل عليه في دعمهم وتحركهم وإسنادهم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها

منذ 47 mins 18 May، 2025
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