جيش العدو الصهيوني يجدد تهديده باستهداف ثلاث موانئ يمنية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 14 2025 - 10:18

جيش العدو الصهيوني يجدد تهديده باستهداف ثلاث موانئ يمنية

منذ 31 mins 14 May، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة