سلسلة غارات اسرائيلية تستهدف قضاء النبطية في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2025 - 12:08

سلسلة غارات اسرائيلية تستهدف قضاء النبطية في جنوب لبنان

منذ 37 mins 8 May، 2025
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