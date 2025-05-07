الجيش “الإسرائيلي” يعلن اعتراض مسيّرة قادمة من اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2025 - 11:38

الجيش “الإسرائيلي” يعلن اعتراض مسيّرة قادمة من اليمن

منذ 14 mins 7 May، 2025
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