الحصيلة الرسمية للخروقات الصهيونية على لبنان منذ وقف إطلاق النار: 3028 خرقاً وعدواناً و150 شهيداً – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 09:56

الحصيلة الرسمية للخروقات الصهيونية على لبنان منذ وقف إطلاق النار: 3028 خرقاً وعدواناً و150 شهيداً

منذ 46 mins 28 April، 2025
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