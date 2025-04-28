وسائل إعلام يمنية: عشرات الضحايا من نزلاء سجن صعدة بقصف العدوان الأمريكي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 09:54

وسائل إعلام يمنية: عشرات الضحايا من نزلاء سجن صعدة بقصف العدوان الأمريكي

منذ 2 ساعة 28 April، 2025
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