الحزب السوري القومي الاجتماعي: الحكومة اللبنانية مسؤولة بمطالبة القوى الدولية بإلزام العدو بالانسحاب ووقف العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2025 - 19:50

الحزب السوري القومي الاجتماعي: الحكومة اللبنانية مسؤولة بمطالبة القوى الدولية بإلزام العدو بالانسحاب ووقف العدوان

منذ 27 mins 27 April، 2025
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