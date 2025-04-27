الحزب السوري القومي الاجتماعي: الحكومة اللبنانية مسؤولة بمطالبة القوى الدولية بإلزام العدو بالانسحاب ووقف العدوان

برأيك، ما هو السبب الرئيسي خلف الحملة في الداخل اللبناني على سلاح المقاومة؟

عدم وجود استراتيجية دفاعية لبنانية واضحة ومتفق عليها

انخراط بعض اللبنانيين في مشروع التحريض الأميركي المستمر على المقاومة منذ عقود

استكمال العدوان النفسي على المقاومة وبيئتها تمهيداً للتطبيع مع العدو الإسرائيلي عرض النتائج