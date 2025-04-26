انفجار ضخم في ميناء الشهيد رجائي في ايران.. 5 قتلى وعشرات المصابين وتحقيقات جارية

أصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تعليمات بإجراء تحقيق دقيق حول حادث الانفجار الهائل الذي وقع اليوم في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس (في محافظة هرمزكان، جنوبي البلاد)، وتتبع أسبابه.

وكتب رئيس الجمهورية عبر حسابه في الفضاء الافتراضي، اليوم السبت، قائلاً: “مع التعبير عن بالغ أسفنا وتعاطفنا مع المتضررين في محافظة هرمزكان، أصدرت تعليمات بالتحقيق في الوضع وأسباب الحادث”. وأضاف: “لقد توجه وزير الداخلية، كممثلي الخاص، إلى المنطقة لإجراء تحقيق دقيق في أبعاد الحادث، والقيام بالتنسيقات اللازمة، ومعالجة أوضاع مصابي هذا الحادث”.

وقع اليوم السبت، حادث انفجار مهيب في رصيف ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس، حيث أعلن مدير مركز الطوارئ في محافظة هرمزكان، مهرداد حسن زادة، عن زيادة عدد القتلى في حادث الانفجار إلى خمسة أشخاص. وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام مساء اليوم أن عدد المصابين في هذا الحادث أخذ في التزايد أيضًا.

كما أشار إلى أن العديد من المصابين تلقوا العلاج ميدانيًا وغادروا المراكز العلاجية. وأكدت هيئة الجمارك في الجمهورية الإسلامية أن “الانفجار وقع على الأرجح بسبب تخزين مواد خطرة وكيميائية في منطقة الميناء”. ووقع الانفجار قرابة الظهر بالتوقيت المحلي (08:30 ت.غ).

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي تصاعد أعمدة ضخمة من الدخان الرمادي والأسود بعد الانفجار في الميناء القريب من مدينة بندر عباس، مركز محافظة هرمزكان المطلة على الخليج. كما أظهرت اللقطات تحليق المروحيات ومشاركتها في جهود الإطفاء ونقل الجرحى.

كما أظهرت لقطات من المكان أضرارًا كبيرة في الميناء والطرق المؤدية إليه، حيث تناثر الحطام في كل مكان، بينما كان المسعفون ينقلون مصابين على متن حمالات إلى سيارات الإسعاف. كما تسببت قوة الانفجار في تضرر عشرات الحاويات الحديدية والشاحنات التي تفحم بعضها بشكل شبه كامل، بينما كانت أخرى تلتهمها النيران بالكامل.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول في محافظة هرمزكان أن الحصيلة غير النهائية وصلت إلى خمسة قتلى. وكانت القناة قد أفادت في وقت سابق بأن “516 شخصًا أصيبوا ونقل المئات إلى المراكز الطبية” القريبة من المرفأ الواقع على بعد نحو ألف كيلومتر جنوب العاصمة الإيرانية.

ودعا مركز نقل الدم في المحافظة الإيرانيين إلى التبرع بالدم. وأصيب ثلاثة مواطنين صينيين “بجروح طفيفة”، وفق ما نقلت قناة “سي سي تي في” الرسمية عن قنصلية بكين في بندر عباس.

وكان إسماعيل مالكي زاده، المسؤول في إدارة الموانئ والملاحة في المحافظة، قد أوضح صباح السبت أن “انفجارًا هائلًا” وقع “في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي، ونعمل على إخماد الحريق”. وقال مسؤول جهاز الطوارئ مهرداد حسن زاده للتلفزيون إن “الحادث وقع نتيجة انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف ميناء الشهيد رجائي”.

يعد ميناء الشهيد رجائي، الواقع على مسافة نحو 23 كيلومترًا غرب مدينة بندر عباس، أكبر الموانئ التجارية في إيران، وتمر عبره أكثر من 70% من البضائع الإيرانية، وفق البيانات الرسمية.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” أن هذا الميناء هو “أكبر وأكثر موانئ الحاويات تطورًا في إيران، ويضم 12 رصيفًا للحاويات و30 رافعة، بالإضافة إلى أنواع من التجهيزات المتطورة، ويؤدي دورًا محوريًا في الاقتصاد البحري للبلاد”.

ويقع الميناء على مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.

وأشارت وكالة فارس إلى أن دوي الانفجار سُمع على مسافة 50 كيلومترًا من موقع الميناء، ونقلت عن شهود قولهم إن الأرض اهتزت جراء شدته. وذكرت وكالة تسنيم أن “موجة الصدمة كانت قوية لدرجة أن معظم المباني في الميناء تعرضت لأضرار بالغة”.

ولم يُعرف على الفور عدد الموظفين الذين كانوا في الميناء لحظة وقوع الانفجار، وهو أول يوم عمل في الأسبوع في الجمهورية الإسلامية.

وأكدت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية أن الانفجار “ليس له علاقة بالمصافي أو خزانات الوقود أو أنابيب النفط المرتبطة بالشركة في تلك المنطقة”. وأكدت أن “المرافق الواقعة في منطقة بندر عباس تعمل حاليًا دون انقطاع”.

المصدر: أ ف ب