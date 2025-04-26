كتائب القسام: استهدافنا قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بعدد من قذائف الـ”RBG” و”الياسين 105″ والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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April 26 2025 - 16:06

كتائب القسام: استهدافنا قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بعدد من قذائف الـ”RBG” و”الياسين 105″ والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

منذ 53 mins 26 April، 2025
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