القوات المسلحة اليمنية: سنواصل بعون الله التصدي للعدوان الأميركي ولن نتوقف عن تطوير قدراتنا العسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 14:32

القوات المسلحة اليمنية: سنواصل بعون الله التصدي للعدوان الأميركي ولن نتوقف عن تطوير قدراتنا العسكرية

منذ 1 ساعة 26 April، 2025
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