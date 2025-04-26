الأمم المتحدة تدعو الهند وباكستان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بعد تصاعد التوتر منذ هجوم الثلاثاء على سياح في كشمير – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 09:54

الأمم المتحدة تدعو الهند وباكستان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بعد تصاعد التوتر منذ هجوم الثلاثاء على سياح في كشمير

منذ 54 mins 26 April، 2025
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