وسائل اعلام يمنية: غارتان أمريكيتان تستهدفان ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة غربي اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 06:50

وسائل اعلام يمنية: غارتان أمريكيتان تستهدفان ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة غربي اليمن

منذ 57 mins 26 April، 2025
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