قصف مدفعي بالتزامن مع عمليات نسف ينفذها جيش الاحتلال في المناطق الشرقية لمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 05:18

قصف مدفعي بالتزامن مع عمليات نسف ينفذها جيش الاحتلال في المناطق الشرقية لمدينة غزة

منذ 16 mins 26 April، 2025
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