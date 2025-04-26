القصف الأخير في مدينة غزة استهدف منزلًا لعائلة الخور في محيط مسجد عبد الله عزام في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 02:12

القصف الأخير في مدينة غزة استهدف منزلًا لعائلة الخور في محيط مسجد عبد الله عزام في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة

منذ 10 mins 26 April، 2025
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