التلغراف عن مصادر: الأمريكيون فتحوا الباب لتقديم دعم استخباري ولوجستي لجنود بريطانيين وأوروبيين برا وجوا وبحرا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 00:42

التلغراف عن مصادر: الأمريكيون فتحوا الباب لتقديم دعم استخباري ولوجستي لجنود بريطانيين وأوروبيين برا وجوا وبحرا

منذ 11 mins 26 April، 2025
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