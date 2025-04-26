التلغراف عن مصادر: واشنطن عرضت بشكل خاص تقديم ضمانات أمنية لتحالف الراغبين الذي تدعو إليه لندن بشأن أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 00:42

التلغراف عن مصادر: واشنطن عرضت بشكل خاص تقديم ضمانات أمنية لتحالف الراغبين الذي تدعو إليه لندن بشأن أوكرانيا

منذ 12 mins 26 April، 2025
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