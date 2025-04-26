وسائل اعلام يمنية: عدوان أمريكي يستهدف بـ 5 غارات مديرية نهم في محافظة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 00:42

وسائل اعلام يمنية: عدوان أمريكي يستهدف بـ 5 غارات مديرية نهم في محافظة صنعاء

منذ 16 mins 26 April، 2025
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