الرئيس اللبناني جوزاف عون تسلم دعوة من الرئيس العراقي لحضور القمة العربية المقبلة في بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 13:54

الرئيس اللبناني جوزاف عون تسلم دعوة من الرئيس العراقي لحضور القمة العربية المقبلة في بغداد

منذ 1 ساعة 25 April، 2025
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