أسوشيتد برس عن مسؤولين بالبنتاغون: إسقاط 3 مسيرات الأسبوع الماضي يشير إلى تحسن في استهداف المسيرات فوق اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 07:22

أسوشيتد برس عن مسؤولين بالبنتاغون: إسقاط 3 مسيرات الأسبوع الماضي يشير إلى تحسن في استهداف المسيرات فوق اليمن

منذ 56 mins 25 April، 2025
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