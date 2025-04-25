أسوشيتد برس عن مسؤولين بالبنتاغون: “الحوثيون” أسقطوا 7 مسيرات أمريكية بقيمة 200 مليون دولار خلال 6 أسابيع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 07:22

أسوشيتد برس عن مسؤولين بالبنتاغون: “الحوثيون” أسقطوا 7 مسيرات أمريكية بقيمة 200 مليون دولار خلال 6 أسابيع

منذ 57 mins 25 April، 2025
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