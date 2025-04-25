نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين: مقترح إدارة ترامب سيتضمن اعتراف واشنطن بأن القرم جزء من روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 25 2025 - 05:42

نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين: مقترح إدارة ترامب سيتضمن اعتراف واشنطن بأن القرم جزء من روسيا

منذ 1 ساعة 25 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة