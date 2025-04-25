واشنطن بوست: 3 أعضاء بمجلس الشيوخ دعوا وزير الدفاع لتقديم تفسير لمقتل مدنيين في الضربات الأمريكية باليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 05:40

واشنطن بوست: 3 أعضاء بمجلس الشيوخ دعوا وزير الدفاع لتقديم تفسير لمقتل مدنيين في الضربات الأمريكية باليمن

منذ 1 ساعة 25 April، 2025
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