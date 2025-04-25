وسائل إعلام العدو: مقتل سائق دبابة من الكتيبة 79 لواء “المخاتش” (14) في عملية قنص خلال معركة شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 00:10

وسائل إعلام العدو: مقتل سائق دبابة من الكتيبة 79 لواء “المخاتش” (14) في عملية قنص خلال معركة شمال قطاع غزة

منذ 2 ساعة 24 April، 2025
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