رئيس الوفد الوطني اليمني يلتقي المبعوث الأممي لبحث الأوضاع الإنسانية والمسار السياسي

التقى محمد عبدالسلام، رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض، اليوم الخميس، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ وفريقه، في إطار متابعة تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة.

وأوضح عبدالسلام أن الاجتماع ناقش الوضع الإنساني والسياسي الراهن في اليمن، وسبل معالجة الملفات الإنسانية العاجلة، كما بحث آليات تجنب التصعيد والعودة لمسار السلام.

وأشار إلى أن أهمية هذا اللقاء تأتي في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، معربًا عن تطلع الوفد الوطني لتحقيق تقدم في الملفات الإنسانية والسياسية.

التقينا صباح اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن وفريقه استعرضنا خلاله الأوضاع في اليمن والمنطقة كما ناقشنا المسار السياسي والإنساني في اليمن وسبل معالجة الملفات الإنسانية وتجنب التصعيد والعودة لمسار السلام. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) April 24, 2025

ومن جانبه، قال غروندبرغ في بيان لمكتبه نشره على منصة “إكس” إنه اجتمع “اليوم في مسقط مع كبار المسؤولين العمانيين وأعضاء من قيادة أنصار الله وممثلي المجتمع الدبلوماسي”.

وأضاف البيان “ركزت المناقشات على أهمية استقرار الوضع في اليمن لتمكين جميع اليمنيين من العيش بكرامة ورخاء، ومعالجة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المنطقة والمجتمع الدولي”.

وأعاد المبعوث التأكيد على “التزامه بالاستمرار في العمل نحو تحقيق هذا الهدف، في إطار مساعيه للوصول إلى سلام مستدام في اليمن”.

المصدر: مواقع