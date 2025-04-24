لبنان: إطلاق 3 خطوط جديدة للنقل المشترك

أعلنت “مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك” في وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان في بيان لها يوم الخميس إطلاق ثلاث خطوط رئيسية جديدة لحافلاتها الحديثة والمجهزة بتقنيات متطورة، في إطار خطتها لتفعيل خدمة النقل المشترك وتوفير بدائل نقل فعالة وآمنة للمواطنين.

واوضح البيان انه “قد بدأ العمل الفعلي على هذه الخطوط يوم الثلاثاء الواقع في ٢٢ نيسان ٢٠٢٥، على المسارات التالية: العدلية – شتورة، المتحف الوطني – طرابلس، خلدة – صور”.

وقال البيان “تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الوزارة لتوسيع شبكة النقل العام وتخفيف الضغط عن الطرقات، مع التشديد على تحسين جودة الخدمات وسلامة المستخدمين. كما سيتم خلال الأيام المقبلة تعزيز هذه الخطوط بمزيد من الحافلات الحديثة بهدف تلبية الطلب المتزايد وضمان انتظام الرحلات”.

واكد البيان “التزام الوزارة مواصلة تطوير قطاع النقل العام بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ويُسهّل تنقّل المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام