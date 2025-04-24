مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الاقتراب أو إسعاف مصاب خلال اقتحام مخيم بلاطة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2025 - 13:00

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الاقتراب أو إسعاف مصاب خلال اقتحام مخيم بلاطة

منذ 13 mins 24 April، 2025
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