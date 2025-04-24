أجواء متشنجة في مجلس النواب اللبناني واستحضار شعارات طائفية على خلفية الانتخابات البلدية وتحديداً الواقع القانوني لانتخابات بلدية بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2025 - 13:00

أجواء متشنجة في مجلس النواب اللبناني واستحضار شعارات طائفية على خلفية الانتخابات البلدية وتحديداً الواقع القانوني لانتخابات بلدية بيروت

منذ 18 mins 24 April، 2025
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