مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: أجريت اتصالا بناء مع مدير السي آي إيه ولا أستبعد عقد اجتماع في فترة لاحقة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2025 - 13:00

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: أجريت اتصالا بناء مع مدير السي آي إيه ولا أستبعد عقد اجتماع في فترة لاحقة

منذ 25 mins 24 April، 2025
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