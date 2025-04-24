تحقيق لصحيفة هآرتس العبرية: الجنود علموا مسبقا بتحرك سيارات الإسعاف برفح وأطلقوا النار باتجاهها لثلاث دقائق ونصف – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 24 2025 - 13:02

تحقيق لصحيفة هآرتس العبرية: الجنود علموا مسبقا بتحرك سيارات الإسعاف برفح وأطلقوا النار باتجاهها لثلاث دقائق ونصف

منذ 55 mins 24 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة