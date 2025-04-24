وزارة الصحة في غزة: حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,978 شهيد و5,207 إصابة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2025 - 13:02

وزارة الصحة في غزة: حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,978 شهيد و5,207 إصابة

منذ 57 mins 24 April، 2025
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