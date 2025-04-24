وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 51,355 شهيدا و 117,248 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2025 - 13:02

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 51,355 شهيدا و 117,248 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023

منذ 58 mins 24 April، 2025
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