صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مسؤولين: طلب نتنياهو من المحكمة إلزام “رونين بار” بتحديد موعد استقالته من رئاسة الشاباك تهرب من اتهامات خطيرة وُجّهت له – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 11:12

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مسؤولين: طلب نتنياهو من المحكمة إلزام “رونين بار” بتحديد موعد استقالته من رئاسة الشاباك تهرب من اتهامات خطيرة وُجّهت له

منذ 1 ساعة 23 April، 2025
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