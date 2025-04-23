لابيد: الحكومة التي تشجع على التهرب من الخدمة العسكرية فقدت ثقة جنودنا بها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 11:10

لابيد: الحكومة التي تشجع على التهرب من الخدمة العسكرية فقدت ثقة جنودنا بها

منذ 2 ساعة 23 April، 2025
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