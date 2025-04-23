صحيفة “هآرتس” العبرية عن حادثة استهداف مسعفين في رفح: الجنود أطلقوا النار عشوائياً على المسعفين لمدة ثلاث دقائق ونصف من مسافة قريبة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 09:38

صحيفة “هآرتس” العبرية عن حادثة استهداف مسعفين في رفح: الجنود أطلقوا النار عشوائياً على المسعفين لمدة ثلاث دقائق ونصف من مسافة قريبة

منذ 7 mins 23 April، 2025
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