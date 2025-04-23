19 شهيداً في غارات “إسرائيلية” على قطاع غزة منذ فجر اليوم 15 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 09:38

19 شهيداً في غارات “إسرائيلية” على قطاع غزة منذ فجر اليوم 15 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع

منذ 8 mins 23 April، 2025
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