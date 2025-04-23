الدفاع المدني بغزة: 4 شهداء وعدد من المفقودين بقصف “إسرائيلي” على منازل في شارع النخيل بحي التفاح شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 09:38

الدفاع المدني بغزة: 4 شهداء وعدد من المفقودين بقصف “إسرائيلي” على منازل في شارع النخيل بحي التفاح شرقي مدينة غزة

منذ 42 mins 23 April، 2025
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