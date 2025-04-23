الإعلام العبري: رئيس “الشاباك” الأسبق عامي إيلون يدعو للتمرد والخروج عن القانون ضد حكومة “نتنياهو” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 23 2025 - 08:06

الإعلام العبري: رئيس “الشاباك” الأسبق عامي إيلون يدعو للتمرد والخروج عن القانون ضد حكومة “نتنياهو”

منذ 28 mins 23 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة