آليات الإحتلال تطلق النار بشكل مكثف في المناطق الشرقية لمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 23 2025 - 08:06

آليات الإحتلال تطلق النار بشكل مكثف في المناطق الشرقية لمدينة غزة

منذ 2 ساعة 23 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة