الدفاع المدني بغزة: طواقمنا غير قادرة على الوصول لأشخاص محاصرين تحت أنقاض منازلهم المقصوفة في حي التفاح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 06:34

الدفاع المدني بغزة: طواقمنا غير قادرة على الوصول لأشخاص محاصرين تحت أنقاض منازلهم المقصوفة في حي التفاح

منذ 1 ساعة 23 April، 2025
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