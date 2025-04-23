سي إن إن عن مصادر: الفريق الفني الأمريكي سيكون من وكالات متعددة ويتوقع أن يضم مسؤولين من الخارجية والخزانة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 06:34

سي إن إن عن مصادر: الفريق الفني الأمريكي سيكون من وكالات متعددة ويتوقع أن يضم مسؤولين من الخارجية والخزانة

منذ 2 ساعة 23 April، 2025
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