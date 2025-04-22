عدوان أمريكي بغارتين على منطقة المحجر بقرية هروب بمديرية الحصن في خولان في صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2025 - 01:08

عدوان أمريكي بغارتين على منطقة المحجر بقرية هروب بمديرية الحصن في خولان في صنعاء

منذ 39 mins 22 April، 2025
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